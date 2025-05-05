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Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1167-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 106 авіаударів, зокрема скинув 167 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5550 обстрілів, з них 121 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2628 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Велика Писарівка, Тимоновичі Сумської області; Захарівка, Рубіжне, Вовчанськ Харківської області; Покровськ, Сухий Яр, Зоря, Леонідівка, Дружківка, Русин Яр, Малинівка, Удачне, Новопавлівка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Новопіль, Багатир, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Оріхів Запорізької області; Веселе, Берислав, Бургунка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську систему та ще один інший важливий об’єкт ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Строївки та Тихого.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Рідкодуба.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося десять боєзіткнень у бік Майського, Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового, загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, з них 11 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько