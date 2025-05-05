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Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1167-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 106 авиаударов, в том числе сбросил 167 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5550 обстрелов, из них 121 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2628 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Рясне, Большая Писаревка, Тимоновичи Сумской области; Захаровка, Рубежное, Волчанск Харьковской области; Покровск, Сухой Яр, Заря, Леонидовка, Дружковка, Русин Яр, Малиновка, Удачное, Новопавловка, Зеленый Угол, Новоукраинка, Новополь, Богатырь, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Орехов Запорожской области; Веселое, Берислав, Бургунка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один важный объект врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боев в районах Волчанска, Строевки и Тихого.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодцы и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

На Северском направлении произошло три боестолкновения в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. Все попытки противника продвинуться вперед были отражены нашими защитниками.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло десять боев в районе Майского, Белой Горы и вблизи Ступочек и Часового Яра.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 115 атак агрессора в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергеевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Богатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Ровнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Богатырь.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

На Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного, захватчики совершили три напрасных атаки на позиции наших защитников.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 23 атаки противника. Противник совершил 317 артиллерийских обстрелов, из них 11 из реактивных систем залпового огня. Также нанесены 10 авиационных ударов, во время которых сброшены 13 управляемых авиабомб.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько