Карта боевых действий в Украине на 5 мая 2025 года

Продолжается 1167-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 106 авиаударов, в том числе сбросил 167 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5550 обстрелов, из них 121 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2628 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Рясне, Большая Писаревка, Тимоновичи Сумской области; Захаровка, Рубежное, Волчанск Харьковской области; Покровск, Сухой Яр, Заря, Леонидовка, Дружковка, Русин Яр, Малиновка, Удачное, Новопавловка, Зеленый Угол, Новоукраинка, Новополь, Богатырь, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Орехов Запорожской области; Веселое, Берислав, Бургунка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один важный объект врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боев в районах Волчанска, Строевки и Тихого.

На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодцы и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.

На Северском направлении произошло три боестолкновения в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. Все попытки противника продвинуться вперед были отражены нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло десять боев в районе Майского, Белой Горы и вблизи Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 115 атак агрессора в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергеевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Богатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Ровнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Богатырь.

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного, захватчики совершили три напрасных атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 23 атаки противника. Противник совершил 317 артиллерийских обстрелов, из них 11 из реактивных систем залпового огня. Также нанесены 10 авиационных ударов, во время которых сброшены 13 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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