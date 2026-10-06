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Потери врага по состоянию на 6 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1540 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1686 сутки полномасштабной войны составляют 1 544 260 человек.
Потери России в войне на 6 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 октября потеряла:
- личного состава – около 1 544 260 (+1 540) человек;
- танков – 12 396 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 494 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 50 785 (+52) ед;
- РСЗО – 2 184 (+2) ед.;
- средств ПВО – 1688 (+0) ед;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 866 (+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 549 986 (+1 891) ед;
- крылатых ракет – 5 126 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 158 551 (+566) ед;
- специальной техники – 4 795 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 6 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 114 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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