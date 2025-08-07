- Тип
Потери врага по состоянию на 7 августа 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1261-е сутки полномасштабной войны составляют 1060310 человек.
Потери России в войне на 7 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 августа потеряла:
- личного состава – около 1060310 (+1040) человек;
- танков – 11076 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23095 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 31180 (+47) ед;
- РСЗО – 1456 (+1) ед;
- средства ПВО – 1203 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49930 (+163);
- крылатые ракеты – 3555 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 57 605 (+130);
- специальная техника – 3936(+0).
Пораженные воздушные цели врага на 7 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и в центре страны.
- Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
