Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 7 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1261-шу добу повномасштабної війни становлять 1060310 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1060310 (+1040) осіб;
  • танків – 11076 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23095 (+4)  од;
  • артилерійських систем – 31180 (+47) од;
  • РСЗВ – 1456 (+1) од;
  • засоби ППО – 1203 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49930 (+163);
  • крилаті ракети – 3555 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни –  57605 (+130);
  • спеціальна техніка – 3936 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 7 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • Протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни. 
  • Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 7 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько