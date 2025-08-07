Втрати ворога станом на 7 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1261-шу добу повномасштабної війни становлять 1060310 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 серпня втратила:

особового складу – близько 1060310 (+1040) осіб;

танків – 11076 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23095 (+4) од;

артилерійських систем – 31180 (+47) од;

РСЗВ – 1456 (+1) од;

засоби ППО – 1203 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49930 (+163);

крилаті ракети – 3555 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 57605 (+130);

спеціальна техніка – 3936 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

