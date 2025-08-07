Карта бойових дій в Україні на 7 серпня 2025 року

Триває 1261-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаударів, зокрема скинув 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6 074 обстріли, з них 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 073 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Шев’яківка, Семенівка, Хатнє, Охрімівка, Куп’янськ Харківської області; Новоселівка, Колодязі, Середнє, Карпівка, Олександрівка Донецької області; Канівське, Степногірськ Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка.

На Сіверському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили шість боєзіткнень. Противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.