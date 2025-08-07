Карта боевых действий в Украине на 7 августа 2025 года

Продолжается 1261-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 87 авиаударов, в том числе сбросил 157 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6074 обстрела, из них 111 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4073 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области; Шевьяковка, Семеновка, Домашнее, Охримовка, Купянск Харьковской области; Новоселовка, Колодцы, Среднее, Карповка, Александровка Донецкой области; Каневское, Степногорск Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три артиллерийские системы и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боеприкосновений. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 328 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак врага. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григоровка.

На Северском направлении противник восемь раз атаковал позиции сил обороны вблизи Григоровки, Переездного и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно боеприкосновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Екатериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверевое, Удачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новополь, Зеленая Роща, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка и в сторону населенного пункта Филиал.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении прошедших суток Силы обороны успешно отразили шесть боеприкосновений. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.