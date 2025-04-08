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Потери врага по состоянию на 8 апреля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1290 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1140-е сутки полномасштабной войны составляют 926 310 человек.
Потери России в войне на 8 апреля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 апреля потеряла:
- личного состава – около 926 310 (+1290) человек,
- танков ‒ 10 572 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 011 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 25 860 (+43) ед,
- РСЗО – 1359 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 1126 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 917 (+43),
- крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43 227 (+107) ед,
- специальная техника ‒ 3792 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 8 апреля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 9 ударных БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников на востоке и севере страны.
- 31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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