- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 8 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1290 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1140-ту добу повномасштабної війни становлять 926 310 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 квітня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 926 310 (+1290) осіб,
- танків ‒ 10 572 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 011 (+14) од,
- артилерійських систем – 25 860 (+43) од,
- РСЗВ – 1359 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1126 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 917 (+43),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43 227 (+107) од,
- спеціальна техніка ‒ 3792 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 квітня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни.
- 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.