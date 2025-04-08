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Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1140-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
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Мапа бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, з них 134 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2782 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я, Угроїди, Миропільське, Проходи, Краснопілля, Петрушівка Сумської області; Воскресенка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу “Бук” російських загарбників.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, неподалік Кругляківки та Загризового.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Торського та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив три наступи на позиції наших підрозділів в районі Григорівки, атаки відбито.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки та Часового Яру.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя, Розливу і Скудного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив дві безрезультатні спроби просунутися вперед у бік населеного пункту Шевченко.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили вісім ворожих атак у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’яти керованих бомб, а також здійснив 278 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 8 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько