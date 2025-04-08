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Карта боевых действий в Украине на 8 апреля 2025 года
Продолжается 1140-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 апреля 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч восьмисот обстрелов, из них 134 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2782 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Турья, Угроиды, Миропольское, Проходы, Краснополье, Петрушевка Сумской области; Воскресенка, Зеленое поле, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса Бук российских захватчиков.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного, недалеко от Кругляковки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполевки, Торского и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой Долины и Нового.
На Северском направлении в течение дня враг совершил три наступления на позиции наших подразделений в районе Григоровки, атаки отражены.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Курдюмовки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку от Дачного, Щербиновки, Озаряновки и Торецкая.
На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Лисовка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки, Малиновки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 12 атак на позиции наших войск в сторону Богатыря и близ Константинополя, Разлива и Бедного.
На Гуляйпольском направлении противник предпринял две безрезультатные попытки продвинуться вперед в сторону населенного пункта Шевченко.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Щербаки.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов с применением девяти управляемых бомб, а также совершил 278 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одну из реактивных систем залпового огня.
На Харьковском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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