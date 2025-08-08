Потери врага по состоянию на 8 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1040 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1262-е сутки полномасштабной войны составляют 1 061 350 человек.

Потери России в войне на 8 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 августа потеряла:

личного состава – около 1061350 (+1040) человек;

танков – 11083 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 23102 (+7) ед;

артиллерийских систем – 31232 (+52) ед;

РСЗО – 1456 (+0) ед;

средства ПВО – 1203 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50168 (+238);

крылатые ракеты – 3555 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны –57731 (+126);

специальная техника – 3936(+0).

Пораженные воздушные цели врага на 8 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 воздушных цели: 3 реактивных беспилотника и 79 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

