Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2025 года

Продолжается 1262-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 86 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 160 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4305 дронов-камикадзе и произвели около шести тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 129 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Малая Токмачка, Красный Колодец Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских средств противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боеприкосновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 46 управляемых бомб, совершил 377 обстрелов, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении в сутки произошло десять атак врагжеских сил. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении оккупационные войска атаковали 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполевка, Колодец, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григоровки и Ольговки.

На Северском направлении, в районах Григоровки и Федоровки, противник четырежды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боеприкосновений, захватчики наступали в районе Орехово-Василовки и в сторону Новомаркового и Ступочек.

На Торецком направлении украинские защитники отразили десять атак в районах Дилиевки, Торецкая, Щербиновки, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши подразделения остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Лисовка, Заповедное, Зверевое, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Орехово.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филиал, Толстое, Зеленое Поле, Свободное Поле, Камышеваха, Воскресенка и в сторону Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских атаки вблизи Каменского и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении минувших суток противник предпринял одну неудачную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.