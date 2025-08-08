Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 8 серпня 2025 року

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1262-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 160 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4305 дронів-камікадзе та здійснили майже шість тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 129 — з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Червона Криниця Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та п’ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 46 керованих бомб, здійснив 377 обстрілів, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Федорівки, супротивник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбники наступали в районі Оріхово-Василівки та у бік Новомаркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили десять атак в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші підрозділи зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Філія, Товсте, Зелене Поле, Вільне Поле, Комишуваха, Воскресенка та у бік Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі атаки поблизу Кам’янського та у бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько