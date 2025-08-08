Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,50

41,43

EUR

48,54

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1262-гу добу повномасштабної війни становлять 1061350 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1061350 (+1040) осіб;
  • танків – 11083 (+7) од;
  • бойових броньованих машин –  23102 (+7) од;
  • артилерійських систем – 31232 (+52) од;
  • РСЗВ – 1456 (+0) од;
  • засоби ППО – 1203 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238);
  • крилаті ракети – 3555 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни –57731 (+126);
  • спеціальна техніка –  3936 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • Протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 
  • Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько