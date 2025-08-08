Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1040 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1262-гу добу повномасштабної війни становлять 1061350 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 серпня втратила:

особового складу – близько 1061350 (+1040) осіб;

танків – 11083 (+7) од;

бойових броньованих машин – 23102 (+7) од;

артилерійських систем – 31232 (+52) од;

РСЗВ – 1456 (+0) од;

засоби ППО – 1203 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238);

крилаті ракети – 3555 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни –57731 (+126);

спеціальна техніка – 3936 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

