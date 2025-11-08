- Тип
Потери врага по состоянию на 8 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1354 сутки полномасштабной войны составляют 1 150 100 человек.
Потери России в войне на 8 ноября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 150 100 (+1 190) человек;
- танков – 11 330 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23 544 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 34 321 (+20) ед;
- РСЗО – 1 538 (+3) ед;
- средства ПВО – 1239 (+1) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 78 928 (+250) ед. (количество уточняется);
- крылатые ракеты – 3 918 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед; подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 66 795 (+72) ед;
- специальная техника – 3993 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 8 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 415 воздушных целей: 406 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 9 ракет разных типов;
- зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БпЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
