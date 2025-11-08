- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 8 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1354 добу повномасштабної війни становлять 1 150 100 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 150 100 (+1 190) осіб;
- танків – 11 330 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 544 (+1) од;
- артилерійських систем – 34 321 (+20) од;
- РСЗВ – 1 538 (+3) од;
- засоби ППО – 1 239 (+1) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється);
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 795 (+72) од;
- спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 415 повітряних цілей: 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 9 ракет різних типів;
- зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.