Втрати ворога станом на 8 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1354 добу повномасштабної війни становлять 1 150 100 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 листопада втратила:

особового складу – близько 1 150 100 (+1 190) осіб;

танків – 11 330 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23 544 (+1) од;

артилерійських систем – 34 321 (+20) од;

РСЗВ – 1 538 (+3) од;

засоби ППО – 1 239 (+1) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється);

крилаті ракети – 3 918 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 795 (+72) од;

спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 415 повітряних цілей: 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

9 ракет різних типів;

зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.