Потери врага по состоянию на 9 августа 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1263 сутки полномасштабной войны составляют 1 062 290 человек.
Потери России в войне на 9 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 августа потеряла:
- личного состава – около 1062290 (+940) человек;
- танков – 11088 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 31273 (+41) ед;
- РСЗО – 1456 (+0) ед;
- средства ПВО – 1204 (+1) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147);
- крылатые ракеты – 3555 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 57856 (+125);
- специальная техника – 3936(+0).
Пораженные воздушные цели врага на 9 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- противовоздушной обороной сбито/подавлено крылатую ракету Искандер-К, 16 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
