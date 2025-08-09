Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 9 августа 2025 – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1263 сутки полномасштабной войны составляют 1 062 290 человек.

Потери России в войне на 9 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 августа потеряла:

  • личного состава – около 1062290 (+940) человек;
  • танков – 11088 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 31273 (+41) ед;
  • РСЗО   – 1456 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1204 (+1) ед;
  • самолетов – 421 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147);
  • крылатые ракеты – 3555 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 57856 (+125);
  • специальная техника – 3936(+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 9 августа 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 9 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • противовоздушной обороной сбито/подавлено крылатую ракету Искандер-К, 16 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 9 августа 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Татьяна Гойденко