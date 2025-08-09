Потери врага по состоянию на 9 августа 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1263 сутки полномасштабной войны составляют 1 062 290 человек.

Потери России в войне на 9 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 августа потеряла:

личного состава – около 1062290 (+940) человек;

танков – 11088 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 23103 (+1) ед;

артиллерийских систем – 31273 (+41) ед;

РСЗО – 1456 (+0) ед;

– 1456 (+0) ед; средства ПВО – 1204 (+1) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147);

крылатые ракеты – 3555 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 57856 (+125);

специальная техника – 3936(+0).

Пораженные воздушные цели врага на 9 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

противовоздушной обороной сбито/подавлено крылатую ракету Искандер-К, 16 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .