Карта боевых действий в Украине на 9 августа 2025 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1263-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 74 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 122 управляемые бомбы. Кроме этого, было привлечено для поражения 5089 дронов-камикадзе и совершено 6361 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белогорья, Новоданиловка, Орехов Запорожской области и Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три пункта управления, одну артиллерийскую систему, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боеприкосновений. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 259 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло девять боеприкосновений в районе Волчанска и в направлении Нововасиловки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодец, Торское, Диброва, Серебрянка, Ямполевка, а также в сторону Шандриголового и Ямполя.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции сил обороны вблизи Григоровки и Федоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Торецка, Щербиновки, Екатериновки, Степановки, Русиного Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 атак агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Покровск, Красный Лиман, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 26 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Филиал, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополь, Воскресенка, Ольговское и в направлении Январского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили вражеский штурм близ Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили четыре атаки захватчика в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили восемь атак врага. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

