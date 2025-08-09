Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1263-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року
Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 74 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 122 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5 089 дронів-камікадзе та здійснено 6 361 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області та Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, одну артилерійську систему, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 259 артилерійських обстрілів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, Ямполівка, а також у бік Шандриголового та Ямполя.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки та Федорівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та Білої Гори.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Степанівки, Русиного Яру та Плещіївки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 атак агресора в районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Миролюбівка, Новоекономічне, Покровськ, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль, Воскресенка, Ольгівське та в напрямку Січневого.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки загарбника в районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили вісім атак ворога. Противник успіху не мав.

Фото 30 — Карта бойових дій в Україні на 9 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко