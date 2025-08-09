Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 9 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1263-тю добу повномасштабної війни становлять 1 062 290 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1062290 (+940) осіб;
  • танків – 11088 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23103 (+1) од;
  • артилерійських систем – 31273 (+41) од;
  • РСЗВ  – 1456 (+0) од;
  • засоби ППО – 1204 (+1) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147);
  • крилаті ракети – 3555 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125);
  • спеціальна техніка – 3936 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко