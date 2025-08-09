Втрати ворога станом на 9 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1263-тю добу повномасштабної війни становлять 1 062 290 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 серпня втратила:

особового складу – близько 1062290 (+940) осіб;

танків – 11088 (+5) од;

бойових броньованих машин – 23103 (+1) од;

артилерійських систем – 31273 (+41) од;

РСЗВ – 1456 (+0) од;

– 1456 (+0) од; засоби ППО – 1204 (+1) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147);

крилаті ракети – 3555 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125);

спеціальна техніка – 3936 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

