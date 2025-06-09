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Потери врага по состоянию на 9 июня 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1202 день полномасштабной войны составляют 997 120 человек.
Потери России в войне на 9 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 июня потеряла:
- личного состава ‒ близко 997120 (+970) человек ,
- танков ‒ 10915 (+4) ед ,
- боевых бронированных машин ‒ 22759 (+11) ед
- артиллерийских систем – 28934 (+42) ед
- РСЗО ‒ 1411 (+1) ед
- средства ПВО ‒ 1183 (+0) ед
- самолетов ‒ 414 (+0) ед ,
- вертолетов ‒ 337 (+0) ед ,
- БПЛА оперативно - тактического уровня ‒ 39818 (+167),
- крылатые ракеты ‒ 3315 (+0),
- корабли / катера ‒ 28 (+0) ед ,
- подводные лодки ‒ 1 (+0) ед ,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51348 (+123) ед ,
- специальная техника ‒ 3911 (+0)
Пораженные воздушные цели врага на 6 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки обезврежены 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187- локационно потеряны, а именно:
- 277 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,
- 183 — локационно потерянные/подавленные РЭБ;
- 10 крылатых ракет Х-101;
- 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 2 крылатые ракеты Х-22 – не достигшие целей (локационно потерянные);
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 1 крылатая ракета Х-35.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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