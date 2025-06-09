Потери врага по состоянию на 9 июня 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1202 день полномасштабной войны составляют 997 120 человек.

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Потери России в войне на 9 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 июня потеряла:

личного состава ‒ близко 997120 (+970) человек ,

состава близко человек танков ‒ 10915 (+4) ед ,

ед боевых бронированных машин ‒ 22759 (+11) ед

бронированных машин артиллерийских систем – 28934 (+42) ед

систем РСЗО ‒ 1411 (+1) ед

средства ПВО ‒ 1183 (+0) ед

ПВО самолетов ‒ 414 (+0) ед ,

ед вертолетов ‒ 337 (+0) ед ,

ед БПЛА оперативно - тактического уровня ‒ 39818 (+167),

оперативно тактического уровня крылатые ракеты ‒ 3315 (+0),

ракеты корабли / катера ‒ 28 (+0) ед ,

катера ед подводные лодки ‒ 1 (+0) ед ,

лодки ед автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51348 (+123) ед ,

техники и автоцистерн ед специальная техника ‒ 3911 (+0)

Пораженные воздушные цели врага на 6 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки обезврежены 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187- локационно потеряны, а именно:

277 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,

183 — локационно потерянные/подавленные РЭБ;

10 крылатых ракет Х-101;

4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

2 крылатые ракеты Х-22 – не достигшие целей (локационно потерянные);

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

1 крылатая ракета Х-35.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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