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Потери врага по состоянию на 9 июня 2025 – Генштаб ВСУ

дрон, война, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1202 день полномасштабной войны составляют 997 120 человек.

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Потери России в войне на 9 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 июня потеряла:

  • личного   состава   близко   997120 (+970) человек ,
  • танков   ‒ 10915 (+4) ед ,
  • боевых   бронированных   машин   ‒ 22759 (+11) ед
  • артиллерийских   систем   – 28934 (+42) ед
  • РСЗО   ‒ 1411 (+1) ед
  • средства   ПВО   ‒ 1183 (+0)   ед
  • самолетов   ‒ 414 (+0) ед ,
  • вертолетов   ‒ 337 (+0) ед ,
  • БПЛА   оперативно - тактического   уровня   ‒ 39818 (+167),
  • крылатые   ракеты   ‒ 3315 (+0),
  • корабли   / катера   ‒ 28 (+0) ед ,
  • подводные   лодки   ‒ 1 (+0) ед ,
  • автомобильной   техники   и автоцистерн   ‒ 51348 (+123) ед ,
  • специальная техника ‒ 3911 (+0)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 9 июня 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 6 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки обезврежены 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187- локационно потеряны, а именно:

  • 277 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,
  • 183 — локационно потерянные/подавленные РЭБ;
  • 10 крылатых ракет Х-101;
  • 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
  • 2 крылатые ракеты Х-22 – не достигшие целей (локационно потерянные);
  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • 1 крылатая ракета Х-35.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 9 июня 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько