Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2025 года

Продолжается 1202-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 142 управляемых бомбы. Кроме этого, произвел 5661 обстрел, из них 131 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3139 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Слатино Харьковской области; Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Железнодорожное Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БПЛА и станцию РЭБ российских захватчиков.

На Харьковском направлении в течение минувших суток боевых столкновений не зафиксировано.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки, Глушковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в сторону Чернещины, Торского, Серебрянского леса.

На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре штурма на позиции наших подразделений у Григоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений недалеко от Белой Горы, Предтечино и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецкая и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Орехово, Андреевка и в направлении Мирного, Николаевки, Луча, Новосергеевки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 19 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Свободное Поле и в Запорожье, Воскресенко и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник предпринял четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили три вражеских атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.

На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 25 управляемых бомб, а также совершил 215 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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