Втрати ворога станом на 9 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1202 добу повномасштабної війни становлять 997 120 осіб.

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Втрати Росії у війні на 9 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 червня втратила:

особового складу ‒ близько 997120 (+970) осіб ,

складу близько осіб танків ‒ 10915 (+4) од ,

од бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од ,

броньованих машин од артилерійських систем – 28934 (+42) од ,

систем од РСЗВ ‒ 1411 (+1) од ,

од засоби ППО ‒ 1183 (+0) од ,

ППО од літаків ‒ 414 (+0) од ,

од гелікоптерів ‒ 337 (+0) од ,

од БПЛА оперативно - тактичного рівня ‒ 39818 (+167),

оперативно тактичного рівня крилаті ракети ‒ 3315 (+0),

ракети кораблі / катери ‒ 28 (+0) од ,

катери од підводні човни ‒ 1 (+0) од ,

човни од автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51348 (+123) од ,

техніки та автоцистерн од спеціальна техніка ‒ 3911 (+0)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені, а саме:

277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,

183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

10 крилатих ракет Х-101;

4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";

2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);

2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

1 крилата ракета Х-35.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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