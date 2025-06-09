Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,07

EUR

47,27

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,42

41,35

EUR

47,65

47,45

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 9 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

дрон, війна, військовий
Мапа бойових дій в Україні станом на 6 червня 2025 Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни): Новини війни в Україні Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби  / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1202 добу повномасштабної війни становлять 997 120 осіб.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Втрати Росії у війні на 9 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 997120 (+970) осіб,
  • танків ‒ 10915 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од,
  • артилерійських систем – 28934 (+42) од,
  • РСЗВ ‒ 1411 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
  • літаків ‒ 414 (+0) од,
  • гелікоптерів ‒ 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39818 (+167),
  • крилаті ракети ‒ 3315 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51348 (+123) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3911 (+0)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 9 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені, а саме:

  • 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 
  • 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 10 крилатих ракет Х-101; 
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
  • 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені); 
  • 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П; 
  • 1 крилата ракета Х-35.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 9 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько