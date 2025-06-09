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Втрати ворога станом на 9 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1202 добу повномасштабної війни становлять 997 120 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 997120 (+970) осіб,
- танків ‒ 10915 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од,
- артилерійських систем – 28934 (+42) од,
- РСЗВ ‒ 1411 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
- літаків ‒ 414 (+0) од,
- гелікоптерів ‒ 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39818 (+167),
- крилаті ракети ‒ 3315 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51348 (+123) од,
- спеціальна техніка ‒ 3911 (+0)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені, а саме:
- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,
- 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 1 крилата ракета Х-35.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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