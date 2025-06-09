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Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1202-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 9 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 142 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5661 обстріл, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Слатине Харківської області; Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Залізничне Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійські системи, командно-спостережний пункт, пункт управління БпЛА та станцію РЕБ російських загарбників.

На Харківському напрямку протягом минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки, Глушківки та Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина та в бік Чернещини, Торського, Серебрянського лісу.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив чотири штурми на позиції наших підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень неподалік Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Андріївка та в напрямку Мирного, Миколаївки, Променя, Новосергіївки, Олексіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три ворожі атаки в бік Новоандріївки та Павлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих бомб, а також здійснив 215 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 9 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько