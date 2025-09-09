- Тип
Потери врага по состоянию на 9 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1294 сутки полномасштабной войны составляют 1 090 010 человек.
Потери России в войне на 9 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 090 010 (950) человек;
- танков – 11169 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23261 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 32577 (+32) ед;
- РСЗО – 1482 (+1) ед;
- средства ПВО – 1217 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 57504 (+226);
- крылатые ракеты – 3691 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 61207 (+72);
- специальная техника – 3963 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 9 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 60 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
