Потери врага по состоянию на 9 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1294 сутки полномасштабной войны составляют 1 090 010 человек.

Потери России в войне на 9 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 сентября потеряла:

личного состава – около 1 090 010 (950) человек;

танков – 11169 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23261 (+3) ед;

артиллерийских систем – 32577 (+32) ед;

РСЗО – 1482 (+1) ед;

средства ПВО – 1217 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 57504 (+226);

крылатые ракеты – 3691 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 61207 (+72);

специальная техника – 3963 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 9 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 60 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:карта боевых действий на сегодня.