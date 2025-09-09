Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1294-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 195 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб. Кроме того, было привлечено для поражения 5516 дронов-камикадзе и совершено 4989 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 86 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Приморское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиабомб и совершил 207 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодец, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголового.

На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции сил обороны в районах Григоровки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецкая, Плещеевки, Щербиновки, Екатериновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверевое, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономического.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 51 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Январское, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малиевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для кафиров месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько