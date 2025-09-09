- Тип
Карта боевых действий в Украине на 9 сентября 2025 года
Продолжается 1294-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 сентября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 195 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб. Кроме того, было привлечено для поражения 5516 дронов-камикадзе и совершено 4989 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 86 — из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Приморское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 25 управляемых авиабомб и совершил 207 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска и Строевки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодец, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголового.
На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции сил обороны в районах Григоровки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецкая, Плещеевки, Щербиновки, Екатериновки и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверевое, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономического.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 51 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Январское, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малиевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Заметим, август стал для кафиров месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.
В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
