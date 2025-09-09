Запланована подія 2

Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1294-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 195 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснено 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Приморське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіабомб та здійснив 207 артилерійських обстрілів, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 51 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки загарбників у бік Антонівського мосту.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 9 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько