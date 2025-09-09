Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1294 добу повномасштабної війни становлять 1 090010 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 вересня втратила:

особового складу – близько 1 090 010 (+950) осіб;

танків – 11169 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23261 (+3) од;

артилерійських систем – 32577 (+32) од;

РСЗВ – 1482 (+1) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226);

крилаті ракети – 3691 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72);

спеціальна техніка – 3963 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.