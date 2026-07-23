Потребителям вернули более 32 млн грн за некачественные товары и услуги: каких жалоб больше

За первые полгода 2026 года Госпродслужба удовлетворила более 6,5 тысяч обращений граждан и вернула им 32,5 млн грн. Большинство жалоб касалось невыполнения условий договоров и покупок в Интернете.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба учреждения.

На что чаще всего жалуются украинцы

За указанный период в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило 12 072 предложения, заявления и жалобы. Статистика распределилась следующим образом:

предоставление услуг - 5 223 обращения;

приобретение товаров - 3 216 обращений;

покупки в и Интернет и или дистанционным способом - 3 633 обращения.

Специалисты рассмотрели более 11 тысяч обращений, из которых 6501 удовлетворили. В результате гражданам вернули 32,5 млн. грн.

Основные нарушения со стороны бизнеса

Среди выявленных нарушений со стороны бизнеса зарегистрировано:

нарушение условий договоров между потребителями и исполнителями услуг - 107 случаев;

неисполнение или несвоевременное исполнение предписаний об устранении нарушений прав потребителей - 23 случая;

создание препятствий должностным лицам при проведении проверок – 15 случаев;

отсутствие необходимой, доступной и достоверной информации о продукции или продавце – 6 случаев.

По результатам контроля выдано 111 предписаний о прекращении нарушений. К административной ответственности привлечен 91 человек на сумму почти 19,7 тыс. грн. Кроме того, по статье 23 Закона Украины "О защите прав потребителей" к ответственности привлечены 106 субъектов ведения хозяйства. Общая сумма административно-хозяйственных санкций составила около 12 млн грн.

Напомним, по результатам проверок в первом полугодии 2026 года специалисты Госпродпотребслужбы выявили 1 075 нарушений специальных требований закона Украины "О рекламе" и открыли соответствующие дела. Лидерами по количеству взысканий стали реклама табака и использование негосударственной речи.