Для реализации базового сценария пенсионной реформы в Украине понадобится около 170 млрд. грн. дополнительных расходов ежегодно. Ввиду значительного объема необходимого финансирования правительство рассматривает возможность поэтапного повышения пенсий.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сколько будет стоить пенсионная реформа

По словам главы правительства, Кабмин просчитал несколько возможных сценариев пенсионной реформы. Базовый вариант, над которым работают, предусматривает около 170 млрд грн дополнительных выплат в год.

Премьер отметил, что фактическая потребность в финансировании близится к 200 млрд грн. В нынешних бюджетных возможностях обеспечить такие расходы государство не может.

Как правительство планирует повышать пенсии

Корецкий подчеркнул, что правительство признает необходимость пенсионной реформы и повышения пенсий. В то же время из-за ограниченных финансовых ресурсов реализация базового сценария пока невозможна.

Поэтому Кабмин ищет альтернативный компромиссный подход, позволяющий постепенно менять пенсионную систему и увеличивать выплаты.

Конкретных сроков введения реформы, параметров будущего повышения пенсий и размера выплат премьер не назвал.

О подготовке пенсионной реформы

Правительство работает над реформированием пенсионной системы уже несколько лет, однако сроки ее запуска не раз переносились. Основными направлениями перемен называли обновление солидарной системы и введение накопительных пенсий.

В сентябре 2023 тогдашний премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал реформу солидарной пенсионной системы на 2024 год. В том же году министерша социальной политики Оксана Жолнович заявляла о подготовке инфраструктуры для накопительной системы до 2025 года, однако допускала ее запуск после завершения войны.

В сентябре 2024 года Минсоцполитики сообщили о разработке реформы солидарной системы. Тогда же ведомство планировало запустить обновленную модель с июля 2025 года, а накопительную систему – с 2026 года.

Однако в 2025 году подход к накопительным пенсиям изменился. Министр социальной политики Денис Улютин заявлял, что вводить обязательную накопительную систему преждевременно из-за неготовности финансового рынка к эффективному инвестированию таких средств. В то же время правительство работало над механизмом защиты пенсионных сбережений от инфляции.

В феврале 2026 года Улютин сообщил о намерении завершить работу над пенсионной реформой и передать законопроект в Верховную Раду в течение года. В конце сентября он заявил, что Минсоцполитики уже финализировало документ.

В то же время, программа деятельности правительства предусматривает запуск добровольной накопительной пенсионной системы в 2027 году.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.