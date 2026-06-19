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"Пожмашина" получила 500 млн грн кредита на строительство завода во Львове

"Пожмашина" получила 500 млн грн кредита на строительство завода во Львове
"Пожмашина" получила 500 млн грн кредита на строительство завода во Львове. Фото: facebook.com/pozhmashina

Компания "Пожмашина" получила кредит в 500 млн грн от банка ПУМБ для строительства нового завода в индустриальном парке "Формация" во Львове.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам владельца компании Олега Аверьянова, кредит выдан на пять лет под 5% годовых в гривне. Общий объем инвестиций в проект составит до 20 млн. долларов.

Отвечая на вопрос о планах масштабирования на европейские рынки, Аверьянов отметил, что "Пожмашину" нельзя назвать экспортоориентированной, хотя у нее есть компания в Польше, через которую продает продукцию.

"Что касается сегмента спецтехники, то продать пожарную машину в Германию или Францию достаточно сложно, хотя можно продать в Румынию, Болгарию", - подчеркнул он.

В начале 2025 года "Пожмашина" и индустриальный парк "Формация.Львов" подписали соглашение о строительстве нового завода. Тогда компания оценивала инвестиции в проект в 15 млн. долларов.

Пожмашина является одним из ведущих предприятий украинского рынка пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники. По данным YouControl, компания основана в сентябре 2005 года в поселке городского типа Ладан Прилуцкого района Черниговской области. Основной вид деятельности – производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Гендиректором является Олег Аверьянов.

Весной 2022 года компания релоцировала часть производства во Львовскую область.

Автор:
Светлана Манько