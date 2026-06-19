"Пожмашина" получила 500 млн грн кредита на строительство завода во Львове

Компания "Пожмашина" получила кредит в 500 млн грн от банка ПУМБ для строительства нового завода в индустриальном парке "Формация" во Львове.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам владельца компании Олега Аверьянова, кредит выдан на пять лет под 5% годовых в гривне. Общий объем инвестиций в проект составит до 20 млн. долларов.

Отвечая на вопрос о планах масштабирования на европейские рынки, Аверьянов отметил, что "Пожмашину" нельзя назвать экспортоориентированной, хотя у нее есть компания в Польше, через которую продает продукцию.

"Что касается сегмента спецтехники, то продать пожарную машину в Германию или Францию достаточно сложно, хотя можно продать в Румынию, Болгарию", - подчеркнул он.

В начале 2025 года "Пожмашина" и индустриальный парк "Формация.Львов" подписали соглашение о строительстве нового завода. Тогда компания оценивала инвестиции в проект в 15 млн. долларов.

Пожмашина является одним из ведущих предприятий украинского рынка пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники. По данным YouControl, компания основана в сентябре 2005 года в поселке городского типа Ладан Прилуцкого района Черниговской области. Основной вид деятельности – производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Гендиректором является Олег Аверьянов.

Весной 2022 года компания релоцировала часть производства во Львовскую область.