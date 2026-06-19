"Пожмашина" отримала 500 млн грн кредиту на будівництво заводу у Львові

Компанія "Пожмашина" отримала кредит на 500 млн грн від банку ПУМБ для будівництва нового заводу в індустріальному парку "Формація" у Львові.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами власника компанії Олега Авер’янова, кредит видано на п’ять років під 5% річних у гривні. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становитиме до 20 млн доларів.

Відповідаючи на запитання щодо планів масштабування на європейські ринки, Авер'янов зазначив, що "Пожмашину" не можна назвати експортоорієнтованою, хоча вона має компанію у Польщі, через яку продає продукцію.

"Щодо сегмента спецтехніки, то продати пожежну машину в Німеччину чи Францію досить складно, хоча можна продати в Румунію, в Болгарію", – наголосив він.

На початку 2025 року "Пожмашина" та індустріальний парк "Формація.Львів" підписали угоду про будівництво нового заводу. Тоді компанія оцінювала інвестиції в проєкт у 15 млн доларів.

"Пожмашина" є одним із провідних підприємств українського ринку пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. За даними YouControl, – компанія заснована у вересні 2005 року у селищі міського типу Ладан Прилуцького району Чернігівської області. Основний вид діяльності – виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Гендиректором є Олег Авер'янов.

Навесні 2022 року компанія релокувала частину виробництва на Львівщину.