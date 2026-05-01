Правительство изменило правила в строительстве: что нужно знать

Заказчики строительства в Украине получат возможность самостоятельно выбирать орган архитектурно-строительного контроля для получения административных услуг. Соответствующее решение приняло правительство в рамках реформы градостроительной сферы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет об объектах незначительной и средней сложности – классов СС1 и СС2. Теперь заявитель сможет обратиться либо в местный орган государственного архстройконтроля (ГАСК), либо в центральный орган — Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ДИАМ).

Решение призвано снизить административное давление и сделать процедуры более прогнозируемыми. По данным системы ЕГЭСБ, в 2022–2025 годах значительная часть документов в местных органах возвращалась на доработку.

В частности, в Киеве этот показатель достигал 70%, во Львове — до 47%, в Одессе — до 34%. В ДИАМ этот уровень был существенно ниже - в пределах 10-14%.

Похожая ситуация и с отказами в выдаче разрешений для объектов СС2. В 2025 году в среднем по местным органам этот показатель составлял 36%, тогда как в ДИАМ – около 20%.

Как будет работать новая система:

заказчик выбирает орган при подаче документов через Действие или ЦНАП

заявление автоматически направляется через ЕГЭСБ в соответствующий орган

избранный орган сопровождает процесс от начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию

Через ДИАМ можно будет получить весь спектр ключевых услуг:

подать уведомление о начале подготовительных и строительных работ

получить разрешение на строительство

оформить документы о вводе объекта в эксплуатацию

подать декларации для объектов СС1 или построенных по строительному паспорту

При этом базовые правила в сфере строительства не изменяются, а полномочия общин сохраняются. Новый механизм фактически создает альтернативу заявителям в случае проблем с местными органами.

Функционал заработает в течение трех месяцев после официального опубликования постановления. Инициатива будет носить экспериментальный характер — ее эффективность будут оценивать с возможной дальнейшей доработкой.

Заметим, что в 2025 году объем строительного рынка Украины вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом и достиг 248 млрд грн (5,3 млрд евро). Несмотря на положительную динамику, этот показатель остается на 34% ниже уровня 2021 года, когда рынок оценивался в 8 млрд евро.