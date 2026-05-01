Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство изменило правила в строительстве: что нужно знать

строительство, мужчина, краны
Правительство изменило правила в строительстве / Freepik

Заказчики строительства в Украине получат возможность самостоятельно выбирать орган архитектурно-строительного контроля для получения административных услуг. Соответствующее решение приняло правительство в рамках реформы градостроительной сферы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет об объектах незначительной и средней сложности – классов СС1 и СС2. Теперь заявитель сможет обратиться либо в местный орган государственного архстройконтроля (ГАСК), либо в центральный орган — Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ДИАМ).

Решение призвано снизить административное давление и сделать процедуры более прогнозируемыми. По данным системы ЕГЭСБ, в 2022–2025 годах значительная часть документов в местных органах возвращалась на доработку.

В частности, в Киеве этот показатель достигал 70%, во Львове — до 47%, в Одессе — до 34%. В ДИАМ этот уровень был существенно ниже - в пределах 10-14%.

Похожая ситуация и с отказами в выдаче разрешений для объектов СС2. В 2025 году в среднем по местным органам этот показатель составлял 36%, тогда как в ДИАМ – около 20%.

Как будет работать новая система:

  • заказчик выбирает орган при подаче документов через Действие или ЦНАП
  • заявление автоматически направляется через ЕГЭСБ в соответствующий орган
  • избранный орган сопровождает процесс от начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию

Через ДИАМ можно будет получить весь спектр ключевых услуг:

  • подать уведомление о начале подготовительных и строительных работ
  • получить разрешение на строительство
  • оформить документы о вводе объекта в эксплуатацию
  • подать декларации для объектов СС1 или построенных по строительному паспорту

При этом базовые правила в сфере строительства не изменяются, а полномочия общин сохраняются. Новый механизм фактически создает альтернативу заявителям в случае проблем с местными органами.

Функционал заработает в течение трех месяцев после официального опубликования постановления. Инициатива будет носить экспериментальный характер — ее эффективность будут оценивать с возможной дальнейшей доработкой.

Заметим, что в 2025 году объем строительного рынка Украины вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом и достиг 248 млрд грн (5,3 млрд евро). Несмотря на положительную динамику, этот показатель остается на 34% ниже уровня 2021 года, когда рынок оценивался в 8 млрд евро.

Автор:
Татьяна Гойденко