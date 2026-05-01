Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд змінив правила у будівництві: що потрібно знати

Замовники будівництва в Україні отримають можливість самостійно обирати орган архітектурно-будівельного контролю для отримання адміністративних послуг. Відповідне рішення ухвалив уряд у межах реформи містобудівної сфери.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться про об’єкти незначної та середньої складності — класів СС1 і СС2. Відтепер заявник зможе звернутися або до місцевого органу державного архбудконтролю (ДАБК), або до центрального органу — Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Рішення покликане зменшити адміністративний тиск і зробити процедури більш прогнозованими. За даними системи ЄДЕССБ, у 2022–2025 роках значна частка документів у місцевих органах поверталася на доопрацювання.

Зокрема, у Києві цей показник сягав до 70%, у Львові — до 47%, в Одесі — до 34%. У ДІАМ цей рівень був суттєво нижчим — у межах 10–14%.

Схожа ситуація і з відмовами у видачі дозволів для об’єктів СС2. У 2025 році в середньому по місцевих органах цей показник становив 36%, тоді як у ДІАМ — близько 20%.

Як працюватиме нова система:

  • замовник обирає орган під час подання документів через Дію або ЦНАП
  • заява автоматично спрямовується через ЄДЕССБ до відповідного органу
  • обраний орган супроводжує процес від початку будівництва до введення об’єкта в експлуатацію

Через ДІАМ можна буде отримати весь спектр ключових послуг:

  • подати повідомлення про початок підготовчих і будівельних робіт
  • отримати дозвіл на будівництво
  • оформити документи про введення об’єкта в експлуатацію
  • подати декларації для об’єктів СС1 або збудованих за будівельним паспортом

При цьому базові правила у сфері будівництва не змінюються, а повноваження громад зберігаються. Новий механізм фактично створює альтернативу для заявників у разі проблем із місцевими органами.

Функціонал запрацює протягом трьох місяців після офіційного опублікування постанови. Ініціатива матиме експериментальний характер — її ефективність оцінюватимуть із можливим подальшим доопрацюванням.

Зауважимо, у 2025 році обсяг будівельного ринку України зріс на 24% порівняно з попереднім роком і досяг 248 млрд грн (5,3 млрд євро). Попри позитивну динаміку, цей показник залишається на 34% нижчим за рівень 2021 року, коли ринок оцінювався у 8 млрд євро.

Автор:
Тетяна Гойденко