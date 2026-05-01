- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Уряд змінив правила у будівництві: що потрібно знати
Замовники будівництва в Україні отримають можливість самостійно обирати орган архітектурно-будівельного контролю для отримання адміністративних послуг. Відповідне рішення ухвалив уряд у межах реформи містобудівної сфери.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Йдеться про об’єкти незначної та середньої складності — класів СС1 і СС2. Відтепер заявник зможе звернутися або до місцевого органу державного архбудконтролю (ДАБК), або до центрального органу — Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).
Рішення покликане зменшити адміністративний тиск і зробити процедури більш прогнозованими. За даними системи ЄДЕССБ, у 2022–2025 роках значна частка документів у місцевих органах поверталася на доопрацювання.
Зокрема, у Києві цей показник сягав до 70%, у Львові — до 47%, в Одесі — до 34%. У ДІАМ цей рівень був суттєво нижчим — у межах 10–14%.
Схожа ситуація і з відмовами у видачі дозволів для об’єктів СС2. У 2025 році в середньому по місцевих органах цей показник становив 36%, тоді як у ДІАМ — близько 20%.
Як працюватиме нова система:
- замовник обирає орган під час подання документів через Дію або ЦНАП
- заява автоматично спрямовується через ЄДЕССБ до відповідного органу
- обраний орган супроводжує процес від початку будівництва до введення об’єкта в експлуатацію
Через ДІАМ можна буде отримати весь спектр ключових послуг:
- подати повідомлення про початок підготовчих і будівельних робіт
- отримати дозвіл на будівництво
- оформити документи про введення об’єкта в експлуатацію
- подати декларації для об’єктів СС1 або збудованих за будівельним паспортом
При цьому базові правила у сфері будівництва не змінюються, а повноваження громад зберігаються. Новий механізм фактично створює альтернативу для заявників у разі проблем із місцевими органами.
Функціонал запрацює протягом трьох місяців після офіційного опублікування постанови. Ініціатива матиме експериментальний характер — її ефективність оцінюватимуть із можливим подальшим доопрацюванням.
Зауважимо, у 2025 році обсяг будівельного ринку України зріс на 24% порівняно з попереднім роком і досяг 248 млрд грн (5,3 млрд євро). Попри позитивну динаміку, цей показник залишається на 34% нижчим за рівень 2021 року, коли ринок оцінювався у 8 млрд євро.