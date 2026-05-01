Уряд змінив правила у будівництві: що потрібно знати

Замовники будівництва в Україні отримають можливість самостійно обирати орган архітектурно-будівельного контролю для отримання адміністративних послуг. Відповідне рішення ухвалив уряд у межах реформи містобудівної сфери.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться про об’єкти незначної та середньої складності — класів СС1 і СС2. Відтепер заявник зможе звернутися або до місцевого органу державного архбудконтролю (ДАБК), або до центрального органу — Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Рішення покликане зменшити адміністративний тиск і зробити процедури більш прогнозованими. За даними системи ЄДЕССБ, у 2022–2025 роках значна частка документів у місцевих органах поверталася на доопрацювання.

Зокрема, у Києві цей показник сягав до 70%, у Львові — до 47%, в Одесі — до 34%. У ДІАМ цей рівень був суттєво нижчим — у межах 10–14%.

Схожа ситуація і з відмовами у видачі дозволів для об’єктів СС2. У 2025 році в середньому по місцевих органах цей показник становив 36%, тоді як у ДІАМ — близько 20%.

Як працюватиме нова система:

замовник обирає орган під час подання документів через Дію або ЦНАП

заява автоматично спрямовується через ЄДЕССБ до відповідного органу

обраний орган супроводжує процес від початку будівництва до введення об’єкта в експлуатацію

Через ДІАМ можна буде отримати весь спектр ключових послуг:

подати повідомлення про початок підготовчих і будівельних робіт

отримати дозвіл на будівництво

оформити документи про введення об’єкта в експлуатацію

подати декларації для об’єктів СС1 або збудованих за будівельним паспортом

При цьому базові правила у сфері будівництва не змінюються, а повноваження громад зберігаються. Новий механізм фактично створює альтернативу для заявників у разі проблем із місцевими органами.

Функціонал запрацює протягом трьох місяців після офіційного опублікування постанови. Ініціатива матиме експериментальний характер — її ефективність оцінюватимуть із можливим подальшим доопрацюванням.

Зауважимо, у 2025 році обсяг будівельного ринку України зріс на 24% порівняно з попереднім роком і досяг 248 млрд грн (5,3 млрд євро). Попри позитивну динаміку, цей показник залишається на 34% нижчим за рівень 2021 року, коли ринок оцінювався у 8 млрд євро.