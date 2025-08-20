Правительство окончательно нормировало электронную очередь в ТЦК и СП

Сегодня правительство Украины по инициативе Министерства обороны утвердило постоянный режим работы сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Раньше сервис работал в тестовом режиме. Теперь им смогут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их семьи. Эта инициатива направлена на обеспечение человекоцентричности, цифровизации процессов и удобства государственных услуг для граждан.

Внедрение электронной очереди позволяет избавиться от "живых" очередей под центрами комплектования, повысить безопасность и ускорить процедуры приема граждан. Сервис обеспечивает упорядоченное взаимодействие между государством и гражданами, делая процесс максимально удобным и прозрачным.

Министерство обороны одновременно работает над переводом в цифровой формат максимального количества услуг и формированием полноценной экосистемы Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме, обеспечивая оперативный доступ ко всем необходимым процедурам для военнообязанных и их семей.

Напомним, 18 мая 2024 года Минобороны приступило к тестированию электронной очереди для посещения территориальных центров комплектования (ТЦК).