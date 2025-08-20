Запланована подія 2

В "Резерв+" можно оплатить штраф за непостановку на учет по новому адресу: как это работает

приложение Резерв+, экран смартфона
В "Резерв+" можно оплатить еще один штраф. / Минобороны

В приложении "Резерв+" появилась возможность заплатить штраф за еще одно нарушение правил военного учета – непостановку на военный учет по новому адресу после смены места жительства. При определенных условиях уплатить штраф можно с скидкой 50% — 8 500 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Алгоритм действий таков:

  • загрузите "Резерв+";
  • перейдите в раздел "Штрафы онлайн" и подайте заявление о признании нарушения;
  • в течение трех дней ТЦК должно рассмотреть заявление и отправить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. В оплату есть 20 дней.

Если не сделать это в течение 20 дней, придется заплатить полную сумму – 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн. Если игнорировать штраф с момента решения о его вынесении (40 дней) дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению в Единый реестр должников.

После уплаты штрафа красная лента в приложении с предупреждением о нарушении исчезнет. Однако в Минобороны предупредили, что уплата штрафа позволяет закрыть соответствующее нарушение, но не упраздняет обязанности выполнять требования военного учета.

В Минобороны отметили, что уплата штрафа позволяет закрыть соответствующее нарушение, но не отменяет обязанности выполнять требования военного учета.

До конца августа в "Резерв+" планируют добавить все другие виды нарушений правил военного учета, за которые можно будет уплатить штраф.

Напомним, 11 августа, у "Резерв+" появилась возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке. После оплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента в приложении исчезнут.

Татьяна Ковальчук