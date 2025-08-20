У "Резерв+" можна сплатити штраф за непостановку на облік за новою адресою: як це працює

В застосунку "Резерв+" з’явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил військового обліку – непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. За певних умов сплатити штраф можна з 50% знижкою — 8 500 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Алгоритм дій такий:

завантажте "Резерв+";

перейдіть до розділу "Штрафи онлайн" і подайте заяву про визнання порушення;

протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На сплату є 20 днів.

Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн. Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне. Однак у Міноборони попередили, що сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку.

До кінця серпня у "Резерв+" планують додати всі інші види порушень правил військового обліку, за які можна буде сплатити штраф.

Нагадаємо, 11 серпня, у "Резерв+" з’явилась можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Після оплати штрафу відмітка про порушення та "червона стрічка" у застосунку зникнуть.