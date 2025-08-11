- Категория
Правительство предлагает увеличить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД
Кабинет министров Украины разработал законопроект, предусматривающий изменения в статью 300² Кодекса Украины об административных правонарушениях. Целью инициативы является повышение эффективности выполнения постановлений о наложении штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме, а также решение проблем с добровольной и принудительной уплатой таких штрафов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на карту законопроекта.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас водители имеют только 10 дней с момента вступления в силу постановления законной силы для добровольной оплаты штрафа.
Через короткий срок многие нарушители не успевают совершить платеж, что приводит к начислению двойного штрафа и увеличению количества обжалований.
Законопроект предлагает:
- увеличить срок добровольной уплаты штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте;
- увеличить срок для принудительного исполнения постановления с 30 дней до более продолжительного срока, что приблизит его к общим нормам исполнительного производства (три месяца).
В правительстве отметили, что изменения помогут реализовать принцип неотвратимости наказания, обеспечить разумные сроки исполнения и уменьшить количество судебных обжалований.
Добавим, в Украине количество долгов из-за неуплаченных штрафов за нарушение ПДД составляет почти 9 миллионов, а общая сумма долга превысила 10 млрд грн.
Также заметим, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект , предлагающий изменить подход к ответственности за превышение скорости движения транспортными средствами. В частности, авторы инициативы хотят упразднить так называемый "нештрафованный минимум" в 20 км/ч и ввести новую, более детализированную шкалу ответственности.