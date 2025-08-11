Запланована подія 2

Правительство предлагает увеличить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД

Через короткий срок многие нарушители не успевают совершить платеж

Кабинет министров Украины разработал законопроект, предусматривающий изменения в статью 300² Кодекса Украины об административных правонарушениях. Целью инициативы является повышение эффективности выполнения постановлений о наложении штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме, а также решение проблем с добровольной и принудительной уплатой таких штрафов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на карту законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас водители имеют только 10 дней с момента вступления в силу постановления законной силы для добровольной оплаты штрафа.

Через короткий срок многие нарушители не успевают совершить платеж, что приводит к начислению двойного штрафа и увеличению количества обжалований.

Законопроект предлагает:

  • увеличить срок добровольной уплаты штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте;
  • увеличить срок для принудительного исполнения постановления с 30 дней до более продолжительного срока, что приблизит его к общим нормам исполнительного производства (три месяца).

В правительстве отметили, что изменения помогут реализовать принцип неотвратимости наказания, обеспечить разумные сроки исполнения и уменьшить количество судебных обжалований.

Добавим, в Украине количество долгов из-за неуплаченных штрафов за нарушение ПДД составляет почти 9 миллионов, а общая сумма долга превысила 10 млрд грн.

Также заметим, в Верховной Раде   зарегистрирован законопроект , предлагающий изменить подход к ответственности за превышение скорости движения транспортными средствами. В частности, авторы инициативы хотят упразднить так называемый "нештрафованный минимум" в 20 км/ч и ввести новую, более детализированную шкалу ответственности.

Автор:
Татьяна Гойденко