Где в Украине больше всего долгов из-за нарушения ПДД

По данным Единого реестра должников, 735 384 новых долгов из-за неуплаченных штрафов ПДД зафиксировали в прошлом году. Почти 83% всех должников мужчины, в то же время доля женщин растет каждый год. Больше всего долгов зафиксировали в Днепропетровской области и Киеве.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Долгов увеличилось на 33%

По данным аналитиков, из 735 тыс. открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение ПДД, 37% так и не были уплачены. В целом по состоянию на конец прошлого года в реестре насчитывается 1,8 млн. рублей. штрафов.

В "Опендатабот" отмечают, что количество производств из-за невыплаченных штрафов стабильно растет. В 2024 году на 33% увеличилось количество долгов, а по сравнению с периодом накануне полномасштабной войны их количество увеличилось в 2,4 раза.

Самые большие должники – мужчины 25-45 лет

Как сообщают в "Опендатаботе", 83% должников по штрафам ПДД составляют мужчины. Почти половина производств, открытых в 2024, приходится на мужчин 25-45 лет.

В то же время доля нарушений среди женщин растет из года в год. Если в 2021 году таких производств было только 9%, то сейчас увеличилось до 17%.

Больше всего долгов в Днепропетровской области и Киеве

Отмечается, что 10,4% всех долгов за неуплаченные штрафы зафиксировали в Днепропетровской области. Почти столько же (10,3%) производств открыто в столице. Тройку лидеров закрывает Одесщина – 7,8%.

Аналитики констатируют, что за последний год во всех областях, кроме Харьковской (-2%), произошел прирост нарушений ПДД. Существеннее всего выросли показатели Тернопольщины — на 81%. В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской — +57%.

Кроме того, в 3 раза в среднем увеличилось просроченных и неуплаченных штрафов по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост в Закарпатской области – аж в 5 раз. В Одесской и Тернопольской — почти в 4 раза. Уменьшилось производство на Луганщине (-89.7%), Донецкой области (-30.4%) и Херсонщине (-27.2%).

В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД

В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, — не более трех нарушений в год.

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", — подчеркнул заместитель начальника Департамента Департамента.

Он добавил, что около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому сегодня в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.