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Где в Украине чаще всего ловят нетрезвых водителей

ДТП, авария
На 19% увеличилось количество аварий, совершенных нетрезвыми водителями, с начала войны

Национальная полиция Украины составила более 65 тысяч протоколов за вождение в нетрезвом состоянии в прошлом году. Еще более тысячи уголовных производств за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в 2024 году открыла Генеральная прокуратура Украины. Каждое 25 ДТП с пострадавшими было совершено пьяными водителями в прошлом году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, 65 702 протокола было составлено полицейскими на пьяных водителей в 2024 году.

Фото 2 — Где в Украине чаще всего ловят нетрезвых водителей

Больше всего нетрезвых водителей в прошлом году зафиксировали на Днепропетровщине, Одесщине и в Киеве

Отмечается, что больше всего нетрезвых водителей зафиксировали на Днепропетровщине — 8 745 протоколов. В тройку антилидеров попал также Киев — 8176 протоколов и Одесщина — 7073 протокола.

Фото 3 — Где в Украине чаще всего ловят нетрезвых водителей

Наименьшее количество протоколов за вождение в нетрезвом состоянии составлено на Черкасщине — 720, Тернопольщине — 816 и Франковщине — 880.

Сколько дел доходит до суда

Как сообщают в "Опендатабот", 1054 уголовных производства из-за вождения в нетрезвом состоянии открыла в 2024 году Генпрокуратура. Это на 11% больше, чем в 2023 году. В общей сложности до суда дошло 57% дел.

Фото 4 — Где в Украине чаще всего ловят нетрезвых водителей

29 816 судебных решений по управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения в 2024 году были найдены поисковиком "Бабуся". Это на 14% больше, чем до начала войны.

Фото 5 — Где в Украине чаще всего ловят нетрезвых водителей

На 19% увеличилось количество аварий, совершенных нетрезвыми водителями

Как констатируют аналитики, в общей сложности 1 000 ДТП с погибшими и/или травмированными произошло из-за управления авто пьяными водителями в 2024 году. 110 человек погибли в таких авариях, еще 1302 человека травмировались.

В "Опендатабот" подчеркивают, что ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, увеличилось почти на 19% к 2021 году.

Каждое 25 ДТП с погибшими и/или травмированными происходит через управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Фото 6 — Где в Украине чаще всего ловят нетрезвых водителей

Заметим, самыми опасными автодорогами по количеству ДТП сейчас M-06 Киев — Чоп и М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино.

В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД

В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, — не более трех нарушений в год.

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", — подчеркнул заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он добавил, что около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому сегодня в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.

Автор:
Светлана Манько