Де в Україні найчастіше ловлять нетверезих водіїв

Національна поліція України склала понад 65 тисяч протоколів за водіння у нетверезому стані торік . Ще понад тисячу кримінальних проваджень за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння у 2024 році відкрила Генеральна прокуратура України. Кожне 25 ДТП з постраждалими було скоєно п’яними водіями минулого року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, 65 702 протоколи було складено поліціянтами на п’яних водіїв у 2024 році. У порівнянні до 2023 року кількість таких порушень майже не змінилась: +2%. Проте це на 6% більше, ніж у 2021 році.

Найбільше нетверезих водіїв торік зафіксували на Дніпропетровщині, Одещині та у Києві

Зазначається, що найбільше нетверезих водіїв зафіксували на Дніпропетровщині — 8 745 протоколів. До трійки антилідерів потрапив також Київ — 8 176 протоколів та Одещина — 7 073 протоколи.

Натомість найменше протоколів за водіння у нетверезому стані складено на Черкащині — 720, Тернопільщині — 816 та Франківщині — 880.

Скільки справ доходить до суду

Як повідомляють в "Опендатабот", 1 054 кримінальних провадження через водіння у нетверезому стані відкрила у 2024 році Генпрокуратура. Це на 11% більше, ніж у 2023 році. Загалом до суду дійшло 57% справ.

29 816 судових рішень щодо керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння у 2024 році було знайдено пошуковиком "Бабуся". Це на 14% більше, ніж до початку повномасштабної.

На 19% побільшало аварій, скоєних нетверезими водіями

Як констатують аналітики, загалом 1 000 ДТП з загиблими та/або травмованими трапилось через керування авто п’яними водіями у 2024 році. 110 людей загинуло у таких аваріях, ще 1302 людини травмувалися.

В "Опендатабот" підкреслюють, що ДТП, скоєних нетверезими водіями, побільшало на майже на 19% до 2021 року.

Наразі кожне 25 ДТП з загиблими та/або травмованими стається через керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Зауважимо, найнебезпечнішими автодорогами за кількістю ДТП наразі є M-06 Київ — Чоп та М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине.

В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він додав, що близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, тому на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.