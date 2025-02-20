Оплату водительских штрафов без терминалов планируют ввести по всей Украине: что известно

Проект, предусматривающий отказ от применения терминалов для оплаты штрафов водителями, планируется масштабировать на всю территорию Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет Укринформ.

По его словам, сейчас ведется активная работа над тем, чтобы заменить систему оплаты на месте.

Заменяются терминалы у патрульных экипажей

"Винницкая, Черновицкая области – прежде всего Черновицкая, там мы провели этот пилот – показали, что инициатива работает эффективно, быстро и мобильно; и сейчас в планах распространить это на всю территорию Украины", – заметил Белошицкий.

Он добавил, что первым городом, который уже будет в полной мере использовать новый метод оплаты штрафов, станет Киев, где уже сейчас полностью заменяются терминалы у патрульных экипажей.

"Сейчас есть более новые и более простые системы. С помощью QR-кодов и телефонов можно сделать то же самое, и это гораздо удобнее в использовании патрульными полицейскими, удобно и для граждан. Более того, мы можем распространить эту практику на еще больше экипажей патрульной полиции, потому что это и менее затратный способ", — подчеркнул Белошицкий.

Он отметил, что вопрос о введении в Украине штрафных баллов еще обсуждается, и по этому поводу идет законодательная дискуссия.

"Штрафные баллы, на примере зарубежных стран, передовых стран в сфере безопасности дорожного движения, – очень эффективный механизм именно для превентивного влияния на участников дорожного движения. Потому что не столько есть опасения относительно штрафов в тех странах, где были введены штрафные баллы, как именно относительно набора определенного количества баллов, который, например, ведет к приостановлению действия водительского удостоверения с последующей пересдачей экзаменов и тому подобное", – сообщил Белошицкий.

Он убежден, что в Украине штрафные баллы обязательно должны быть введены.

В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД

В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, — не более трех нарушений в год.

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая ныне ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", — подчеркнул заместитель начальника Департамента Департамента.

Он добавил, что около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому на сегодняшний день в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.