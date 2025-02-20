Оплату водійських штрафів без терміналів планують запровадити по всій Україні: що відомо

Проєкт, який передбачає відмову від застосування терміналів для оплати штрафів водіями, планують масштабувати на всю територію України.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише Укрінформ.

За його словами наразі ведеться активна робота над тим, щоб замінити систему оплати на місці.

Замінюються термінали у патрульних екіпажів

"Вінницька, Чернівецька області – передусім Чернівецька, там ми провели цей пілот – показали, що ініціативапрацює ефек тивно, швидко і мобільно; і наразі в планах поширити це на всю територію України", – зауважив Білошицький.

Він додав, що першим містом, яке буде вже повною мірою використовувати новий метод оплати штрафів, стане Київ, де вже зараз повністю замінюються термінали у патрульних екіпажів.

"Зараз є більш нові й простіші системи. За допомогою QR-кодів і телефонів можна зробити те саме, і це набагато зручніше у використанні патрульними поліцейськими, зручно і для громадян. Більш того, ми можемо поширити цю практику на ще більше екіпажів патрульної поліції, бо це і менш затратний спосіб", – наголосив Білошицький.

Він зазначив, що питання про запровадження в Україні штрафних балів ще обговорюється, і з цього приводу триває законодавча дискусія.

"Штрафні бали, на прикладі зарубіжних країн, передових країн у сфері безпеки дорожнього руху, – дуже ефективний механізм саме для превентивного впливу на учасників дорожнього руху. Бо не стільки є побоювання щодо штрафів у тих країнах, де були запроваджені штрафні бали, як саме щодо набору певної кількості балів, який, наприклад, веде до призупинення дії посвідчення водія з подальшим перескладанням іспитів тощо", – повідомив Білошицький.

Він переконаний, що в Україні штрафні бали обов'язково мають бути запроваджені.

В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він додав, що близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, тому на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.