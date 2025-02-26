Де в Україні найбільше боргів через порушення ПДР

За даними Єдиного реєстру боржників, 735 384 нових боргів через несплачені штрафи ПДР зафіксували торік. Майже 83% усіх боржників чоловіки, водночас частка жінок росте щороку. Найбільше боргів зафіксували у Дніпропетровській області та Києві.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Боргів побільшало на 33%

За даними аналітиків, з 735 тис. відкритих торік протермінованих штрафів за порушення ПДР, 37% так й не були сплачені. Загалом, станом на кінець минулого року в реєстрі налічується 1,8 млн. штрафів.

В "Опендатабот" зауважують, що кількість проваджень через несплачені штрафи стабільно росте.У 2024 році на 33% побільшало боргів, а у порівнянні до періоду напередодні повномасштабної війни їх кількість збільшилася аж у 2,4 раза.

Найбільші боржники - чоловіки 25-45 років

Як повідомляють в "Опендатабот", 83% боржників по штрафах ПДР становлять чоловіки. Майже половина проваджень, відкритих у 2024, припадає на чоловіків 25-45 років.

Водночас частка порушень серед жінок росте рік до року. Якщо у 2021 році таких проваджень було лише 9%, то наразі побільшало до 17%.

Найбільше боргів у Дніпропетровській області та Києві

Зазначається, що 10,4% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки ж (10,3%) проваджень відкрито у столиці. Трійку лідерів закриває Одещина — 7,8%.

Аналітики констатують, що за останній рік в усіх областях окрім Харківської (-2%) стався приріст порушень ПДР. Найсуттєвіше зросли показники Тернопільщини — на 81%. В Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській — +57%.

Крім того, у 3 рази, в середньому, побільшало протермінованих та несплачених штрафів порівняно з 2021 роком. Найбільший приріст у Закарпатській області — аж у 5 разів. На Одещині та Тернопільщині — майже у 4 рази. Поменшало проваджень на Луганщині (-89.7%), Донеччині (-30.4%) та Херсонщині (-27.2%).

В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він додав, що близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, тому на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.