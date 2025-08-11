Уряд пропонує збільшити термін оплати штрафів за порушення ПДР

Кабінет міністрів України розробив законопроєкт, який передбачає зміни до статті 300² Кодексу України про адміністративні правопорушення. Метою ініціативи є підвищення ефективності виконання постанов про накладення штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, а також вирішення проблем із добровільною та примусовою сплатою таких штрафів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на картку законопроєкту.

У пояснювальній записці зазначається, що зараз водії мають лише 10 днів з моменту набрання постановою законної сили для добровільної оплати штрафу.

Через короткий термін багато порушників не встигають здійснити платіж, що призводить до нарахування подвійного штрафу та збільшення кількості оскаржень.

Законопроєкт пропонує:

збільшити строк для добровільної сплати штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті;

збільшити строк для примусового виконання постанови з 30 днів до більш тривалого терміну, що наблизить його до загальних норм виконавчого провадження (три місяці).

В уряді наголосили, що зміни допоможуть реалізувати принцип невідворотності покарання, забезпечити розумні строки виконання та зменшити кількість судових оскаржень.

Додамо, в Україні кількість боргів через несплачені штрафи за порушення ПДР становить майже 9 мільйонів, а загальна сума боргу перевищила 10 млрд грн.

Також зауважимо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує змінити підхід до відповідальності за перевищення швидкості руху транспортними засобами. Зокрема, автори ініціативи хочуть скасувати так званий "нештрафований мінімум" у 20 км/год і ввести нову, більш деталізовану шкалу відповідальності.