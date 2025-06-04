Борги за штрафи ПДР перевищили 10 млрд грн: чому рахунки українців блокують без попередження

В Україні кількість боргів через несплачені штрафи за порушення ПДР становить майже 9 мільйонів, а загальна сума боргу перевищила 10 млрд грн. Про це в інтервʼю Delo.ua розповів засновник і CEO сервісу "Штрафи UA" Денис Дмитров.

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Ці цифри звучать не лише як проблема державного бюджету — для мільйонів українців це щоденний ризик залишитися без доступу до своїх банківських коштів.

“Найгірше те, що більшість людей дізнаються про свої борги вже після блокування рахунку банком”, - пояснює Денис Дмитров в інтерв’ю Delo.ua.

За даними "Опендатабот", станом на кінець минулого року в Україні було відкрито понад 1,8 мільйона виконавчих проваджень, пов’язаних з неоплаченими штрафами. А кожне таке провадження — це фактична команда державному виконавцю арештувати кошти на рахунках, причому масово і автоматично. Банк повідомляє про це лише постфактум.

На цьому больовому моменті й збудовано бізнес-модель "Штрафи UA". Через цей сервіс можна сплатити онлайн і отримати гарантоване списання штрафу: "Ви сплачуєте штраф через наш сервіс. Одразу після цього він переходить у статус "Сплачено, очікує підтвердження від ДКСУ (казначейство)". Тобто гроші вже в казначействі, і щойно підтвердження надходить до реєстру штрафів (а це зазвичай 1–2 дні) — ми надсилаємо вам повідомлення, що штраф погашено повністю” , - пояснює роботу сервісу його засновник. Цей сервіс щомісяця обробляє понад 80 тис. штрафів, із яких понад 30 тис. оплачуються користувачами протягом місяця.

Крім того, за даними Дениса Дмитрова, його сервіс попереджає про відкрите судовим виконавцем провадження до моменту арешту коштів, таким чином "Штрафи UA" знижує ризик блокування рахунків користувачів.

“Ми вже надіслали понад 100 000 попереджень про борги — саме в той момент, коли ще можна уникнути блокування. Це стосується не лише фізосіб, а й компаній, де відповідальність за штрафи лежить на директорі", — додає Дмитров.

Сервіс "Штрафи UA" інтегрований з 26 державними реєстрами, такими як база штрафів за ПДР, і база паркувальних штрафів у 19 містах (які адмініструють не поліція, а муніципальні інспекції), і автоматична система виконавчих проваджень.

Додамо, що 26 травня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує змінити підхід до відповідальності за перевищення швидкості руху транспортними засобами. Зокрема, автори ініціативи хочуть скасувати так званий "нештрафований мінімум" у 20 км/год і ввести нову, більш деталізовану шкалу відповідальності.