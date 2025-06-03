Штрафи на мільярди: як сервіс ШтрафиЮА заробив довіру двох мільйонів українців і став страховкою від блокування рахунків

В Україні відкрито понад 1,8 млн виконавчих проваджень через несплачені штрафи, а борг перед державою перевищує 10 млрд грн. Але найнеприємніше — більшість українців дізнаються про свої борги тоді, коли банк уже блокує рахунок. На цьому больовому моменті збудовано бізнес сервісу “Штрафи UA”, який щомісяця обробляє понад 80 тис. штрафів, пропонуючи не просто оплату, а інфраструктуру безпеки — автоматичне підтвердження, компенсацію при збоях і попередження про арешти до того, як вони стаються. Як команда з 10 людей та гнучкою операційкою змінює культуру відповідальності на дорогах — читайте в інтервʼю з фаундером і CEO сервісу ШтрафиUA Денисом Дмитровим.

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— Сьогодні оплатити штраф за порушення правил дорожнього руху можна через ДІю, Моно і інші сервіси. Чому користувачі обирають вас? Тим більше, що у вашому сервісі комісія становить 5–10% від суми штрафу.

— Не зовсім так. Уже понад два роки в нас є знижена комісія — лише 2% від платежу, якщо штраф сплачується в перший день. Так ми стимулюємо водіїв не затягувати з оплатою. І на сьогодні це найнижча вартість на ринку серед подібних сервісів. Але наш сервіс — це не просто платіж. Це гарантія зарахування коштів у держказначейство. А отже — гарантія повного погашення штрафу. Це також автоматичне заповнення реквізитів, перевірка статусу в усіх державних реєстрах і компенсація повної суми у разі технічного збою за нашої вини.

— Ви говорите про гарантію погашення штрафу. Як вона забезпечується?

— Наприклад, ви сплачуєте штраф через наш сервіс. Одразу після цього він переходить у статус "Сплачено, очікує підтвердження від ДКСУ (казначейство)". Тобто гроші вже в казначействі, і щойно підтвердження надходить до реєстру штрафів (а це зазвичай 1–2 дні) — ми надсилаємо вам повідомлення, що штраф погашено повністю.

— У вас майже 2 мільйона користувачів. Скільки з них стикаються з проблемами — наприклад, коли платіж не доходить?

— Завдяки автоматизації переважна більшість оплат через Штрафи UA проходить бездоганно. Лише незначна частка транзакцій потребує втручання нашої служби підтримки — переважно через технічні збої в державних реєстрах або наприклад, випадки дублювання штрафів. Думаю, це 1–2 інциденти на місяць. Але є чимало звернень від тих, хто платив в іншому місці, а наша система показує, що штраф не погашено. Розбираємося — зазвичай причина у неправильних реквізитах, сумі або рахунку, які було вказано в іншому сервісі або установі. Ми намагаємося допомогти навіть у таких випадках.

— А як ви допомагаєте тим, хто сплатив не через вас?

— Ми бачимо в реєстрі, що відбулося. Наприклад, клієнт сплатив штраф зі знижкою, хоча закон саме за цим штрафом цього не передбачає. В реєстрі видно: сплата є, але сума неповна. У додатку з’являється опція "доплатити", і клієнт завершує оплату.

– Скільки штрафів в середньому в місяць сплачується через ваш сервіс? Можете оцінити, скільком українцям щомісяця блокують рахунки через несвоєчасно сплачені штрафи? Щомісяця наш сервіс обробляє понад 80 тисяч штрафів, з яких понад 30 тисяч оплачуються в тому ж місяці.

Що стосується блокування рахунків — за даними ОпенДатаБот в Україні відкрито понад 1,8 мільйона виконавчих проваджень, пов’язаних із неоплаченими штрафами. Виконавець одразу після відкриття справи надсилає запит до банків на арешт коштів, і це відбувається масово та автоматично. Найгірше — що люди дізнаються про борг вже після блокування, бо банк повідомляє про це лише постфактум, коли рахунки вже заблоковано. Ми робимо все, щоб повідомити про борг ще на етапі, коли справа тільки з’являється в реєстрі. Це дозволяє користувачеві вчасно сплатити та уникнути зайвого стресу.

— Скільки з 1,8 млн боргів за штрафами могли призвести до блокування рахунків? І який обсяг цього ринку в грошах?

— За нашими оцінками, загальна сума боргів пов’язаних із неуплаченными штрафами — понад 10 млрд грн. Але ще більше вражає, що в Єдиному реєстрі боржників майже 9 млн записів. Судовий виконавець після відкриття провадження зазвичай одразу надсилає запит на арешт рахунків, тому блокування коштів таке масове і автоматичне. Проблема в тому, що банки повідомляють про борг вже після блокування.

— Тобто спочатку блокують, а потім повідомляють?

— Саме так. А ми прагнемо повідомити про борг ще до того, як буде заблоковано рахунок. Якщо людина одразу сплатить — шанси уникнути блокування суттєво зростають. Уже понад 100 тисяч таких повідомлень ми надіслали.

— 100 тисяч ваших користувачів мають борги?

— Це лише результат першої перевірки. До того ж серед них — не лише фізособи. У нас є юрособи, директори компаній, а в Україні часто саме директор несе відповідальність і саме йому блокують рахунок.

Співзасновник та керівник ШтрафиЮА Денис Дмитров. Фото: пресслужба компанії

— Скільки юросіб уже користуються сервісом?

— В сервісі для юросіб додано біля 100 тисяч транспортних засобів, що належать юрособам, і близько 2000 компаній, які хоча б один раз скористалися цим сервісом.

— Ви нещодавно анонсували запуск сервісу контролю боргів для бізнесу. Це щось на кшталт Опендатабот?

— Ми реалізували це в кабінеті для керівників бізнесу — перевірка боргів за ідентифікаційним кодом керівника. Це дає змогу вчасно виявити проблему і швидко зреагувати.

— Для цього підключали додаткові реєстри?

— Наша система інтегрована з 26 державними реєстрами. Це й база штрафів за ПДР, і база паркувальних штрафів у 19 містах (які адмініструють не поліція, а муніципальні інспекції), і автоматична система виконавчих проваджень. Якщо говорити про інші сервіси, то вони можуть показати наявність боргу, але без розбивки по сумах і реквізитах для сплати. Ми надаємо все — щоб можна було одразу й коректно оплатити.

— Це частина вашої стратегії - конкурувати через функціональність?

— Ми будуємо повноцінну екосистему: від моніторингу штрафів і боргів — до страхування, допомоги на дорозі, оплати дорожніх зборів тощо. Тому дохід саме від штрафів буде з часом займати все меншу частку.

— Ви говорите лише про водіїв. А поза цим сегментом не працюєте?

— У нас є плани. Додавши перевірку боргів, ми побачили: це не лише про ПДР. Є борги перед державою, іншими установами, фізособами. Ми думаємо над тим, щоб ввести нову сутність — "фізична особа". Хочемо інтегрувати це так, щоб не втратити водіїв, і водночас залучити нову категорію користувачів.

— Чи плануєте залучати інвестиції під нові проекти?

— Ми відкриті до стратегічного партнерства — якщо воно дає приріст користувачів, каналів, синергію в цифрових сервісах. Наша система вже вбудована в повсякденне життя багатьох українців, і правильний партнер може масштабувати цей вплив.

— Ви оцінювали вартість компанії?

— Офіційно ні. Але перспективи величезні. Кількість авто зростає, кількість компаній — теж. Існують плани щодо збільшення кількості камер на дорогах і розширенням переліку фіксованих порушень — ринок штрафів теж зростає.

— Минулого року частина напрямків вашого бізнесу зросла, частина просіла. На що ставите далі?

— Ми будуємо модель, де кожен напрямок має свою команду й відповідальність. За нашими внутрішніми даними, компанія зростає і в роздрібному сегменті, і в сервісі для бізнесу.

— Чи можете уточнити динаміку росту і дохід — за моїми підрахунками, за минулий рік ваш дохід становив 30 млн грн?

— Так, ваші підрахунки близькі до реальності. У 2023 році ми зросли більш ніж на 110% і зберегли стабільну позитивну динаміку у 2024. Це зростання стало можливим завдяки запуску нових сервісів і розширенню функціональності платформи, а також зростанню усвідомленості користувачів — понад 70% штрафів сплачуються в перші 10 днів, що дозволяє уникати додаткових витрат і користуватися знижками.

— Ваш бізнес-партнер — Костянтин Михайлюк?

— Один із. Нас троє співвласників. Один відповідає за продукти, другий — за клієнтський досвід, третій — за операційку й фінанси. Така модель дозволяє бути гнучкими й швидко масштабуватись. Основна команда — 10 фахівців, решта — аутсорс і парт-тайм.

— Що ще плануєте запустити цього року?

— Розвиваємо функцію безпечного водіння — особливо для батьків новачків. Додаємо функцію стеження за тим як дитина, яка щойно отримала посвідчення водія, керує транспортним засобом й звіти про її керування. Також працюємо над створенням аналогу європейських автоклубів, як-от німецький ADAC. Це буде сервіс-хаб — від моніторингу до допомоги на дорозі. І в Україні все більше жінок-водіїв, для яких заміна колеса на дорозі часто стає справжнім випробуванням. За міжнародною статистикою найбільше таким сервісом користуються саме жінки.

— Сервіс запуститься цього року?

— Так, вже в розробці. Повноцінний запуск — у кінці третього кварталу, тестування — наприкінці другого.

— Це буде окремий додаток?

— Ні, усе в межах "Штрафи UA".

— Назва застосунку для таких послуг підходить?

— Постійно над цим думаємо. Можливо, стратегічно треба буде диверсифікувати сервіси, але зараз нову функцію запустимо в існуючому застосунку.

— А скільки коштуватимуть послуги в новому сервісі?

— Це буде підписка. Вартість ще в процесі визначення, але прагнемо зробити її максимально доступною.