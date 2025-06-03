Штрафы на миллиарды: как сервис ШтрафыЮА заработал доверие двух миллионов украинцев и стал страховкой от блокирования счетов

В Украине открыто более 1,8 млн исполнительных производств из-за невыплаченных штрафов, а долг перед государством превышает 10 млрд грн. Но самое неприятное — большинство украинцев узнают свои долги тогда, когда банк уже блокирует счет. На этом болевом моменте построен бизнес сервиса "ШтрафыЮА", который ежемесячно обрабатывает более 80 тыс. штрафов, предлагая не просто оплату, а инфраструктуру безопасности — автоматическое подтверждение, компенсацию при сбоях, и предупреждения об арестах до того, как они случаются. Как команда из 10 человек и гибкой операционкой меняет культуру ответственности на дорогах — читайте в интервью с фаундером и CEO сервиса ШтрафыЮА Денисом Дмитровым.

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— Сегодня оплатить штраф за нарушение ПДД можно через Дию, monobank и другие сервисы. Почему пользователи выбирают вас? Тем более что в вашем сервисе комиссия составляет 5–10% от суммы штрафа.

— Не совсем так. Уже более двух лет у нас сниженная комиссия — всего 2% от платежа, если штраф уплачивается в первый день. Да мы стимулируем водителей не затягивать с оплатой. И на сегодняшний день это самая низкая стоимость на рынке среди подобных сервисов. Но наш сервис – это не просто платеж. Это гарантия зачисления средств в госказначейство. А значит, гарантия полного погашения штрафа. Это также автоматическое заполнение реквизитов, проверка статуса во всех государственных реестрах и компенсация полной суммы в случае технического сбоя по нашей вине.

- Вы говорите о гарантии погашения штрафа. Как она снабжается?

— Например, вы платите штраф через наш сервис. Сразу после этого он переходит в статус "Уплачено, ожидает подтверждения от ГКСУ (казначейство)". То есть деньги уже в казначействе, и только подтверждение поступает в реестр штрафов (а это обычно 1–2 дня) — мы присылаем вам уведомление, что штраф погашен полностью.

— У вас почти 2 миллиона пользователей. Сколько из них сталкиваются с проблемами, например, когда платеж не доходит?

— Благодаря автоматизации большинство оплат через ШтрафыЮА проходит безупречно. Лишь незначительная доля транзакций требует вмешательства нашей службы поддержки — преимущественно из-за технических сбоев в государственных реестрах или, например, случаи дублирования штрафов. Думаю, это 1–2 инцидента в месяц. Но есть немало обращений от тех, кто платил в другом месте, а наша система показывает, что штраф не погашен. Разбираемся – обычно причина в неправильных реквизитах, сумме или счете, указанных в другом сервисе или учреждении. Мы стараемся помочь даже в таких случаях.

— А как вы помогаете тем, кто заплатил не из-за вас?

— Мы видим в состоявшемся реестре. К примеру, клиент уплатил штраф со скидкой, хотя закон именно по этому штрафу этого не предусматривает. В реестре видно: оплата есть, но сумма неполная. В приложении появляется опция "доплатить", и клиент завершает оплату.

– Сколько штрафов в среднем в месяц выплачивается через ваш сервис? Можете оценить, скольким украинцам ежемесячно блокируют счета из-за несвоевременно уплаченных штрафов? Ежемесячно наш сервис обрабатывает более 80 тысяч штрафов, из которых более 30 тысяч оплачиваются в том же месяце.

Что касается блокировки счетов — по данным ОпенДатаБот в Украине открыто более 1,8 миллиона исполнительных производств, связанных с неоплаченными штрафами. делаем все, чтобы сообщить о долге еще на этапе, когда дело только появляется в реестре.

— Сколько из 1,8 млн долгов по штрафам могли привести к блокированию счетов? И каков объем этого рынка в деньгах?

— По нашим оценкам, общая сумма долгов, связанных с неуплаченными штрафами, — более 10 млрд грн. Но еще больше поражает, что в Едином реестре должников около 9 млн записей. Судебный исполнитель после открытия производства обычно сразу посылает запрос на арест счетов, поэтому блокирование средств такое массовое и автоматическое. Проблема в том, что банки сообщают о долге уже после блокировки.

— То есть сначала блокируют, а потом сообщают?

— Вот именно. А мы стремимся сообщить о долге еще до того, как будет заблокирован счет. Если человек сразу заплатит, шансы избежать блокировки существенно возрастают. Уже более 100 тысяч таких сообщений мы отправили.

— У 100 тысяч ваших пользователей есть долги?

— Это только результат первой проверки. К тому же среди них не только физлица. У нас есть юрлица, директора компаний, а в Украине часто именно директор несет ответственность и именно ему блокируют счет.

— Сколько юрлиц уже пользуются сервисом?

— В сервисе для юрлиц добавлено около 100 тысяч принадлежащих юрлицам транспортных средств и около 2000 компаний, которые хотя бы один раз воспользовались этим сервисом.

Соучредитель и руководитель ШтрафыЮА Денис Дмитров

— Вы недавно анонсировали запуск сервиса контроля долгов для бизнеса. Это что-то вроде Опендатабота?

— Мы реализовали это в кабинете для руководителей бизнеса – проверка долгов по идентификационному коду руководителя. Это позволяет вовремя выявить проблему и быстро отреагировать.

— Для этого подключали дополнительные реестры?

— Наша система интегрирована с 26 государственными реестрами. Это и база штрафов за нарушения ПДД, и база парковочных штрафов в 19 городах (администрирует их не полиция, а муниципальные инспекции), и автоматическая система исполнительных производств. Если говорить о других сервисах, они могут показать наличие долга, но без разбивки по суммам и реквизитам для уплаты. Мы предоставляем все, чтобы можно было сразу и корректно оплатить.

— Это часть вашей стратегии – конкурировать из-за функциональности?

— Мы строим полноценную экосистему: от мониторинга штрафов и долгов до страхования, помощи на дороге, оплаты дорожных сборов и т.д. Поэтому доход именно от штрафов со временем будет занимать все меньшую долю.

— Вы говорите только о водителях. А вне этого сегмента не работаете?

— У нас есть планы. Добавив проверку долгов, мы увидели: это не только ПДД. Есть долги перед государством, другими учреждениями, физлицами. Мы думаем над тем, чтобы ввести новую сущность — "физическое лицо". Хотим интегрировать это так, чтобы не потерять водителей и одновременно привлечь новую категорию пользователей.

— Планируете ли привлекать инвестиции под новые проекты?

— Мы открыты для стратегического партнерства — если оно дает прирост пользователей, каналов, синергию в цифровых сервисах. Наша система уже встроена в повседневную жизнь многих украинцев, и правильный партнер может масштабировать это влияние.

— Вы оценивали стоимость компании?

— Официально нет. Но перспективы огромны. Количество авто растет, количество компаний – тоже. Есть планы по увеличению количества камер на дорогах и расширению перечня фиксированных нарушений — рынок штрафов тоже растет.

— В прошлом году часть направлений вашего бизнеса выросла, часть просела. На что вы ставите дальше?

— Мы строим модель, где каждое направление имеет свою команду и ответственность. По нашим внутренним данным компания растет и в розничном сегменте, и в сервисе для бизнеса.

— Можете ли вы уточнить динамику роста и доход — по моим подсчетам, за прошлый год ваш доход составил 30 млн грн?

— Да, ваши подсчеты близки к реальности. В 2023 году мы выросли более чем на 110% и сохранили стабильную положительную динамику в 2024. Этот рост стал возможным благодаря запуску новых сервисов и расширению функциональности платформы, а также росту осознанности пользователей — свыше 70% штрафов уплачиваются в первые 10 дней, что позволяет избежать.

— Ваш бизнес-партнер — Константин Михайлюк?

— Один из. Нас трое совладельцев. Один отвечает за продукты, второй – за клиентский опыт, третий – за операционку и финансы. Такая модель позволяет быть гибкими и быстро масштабируемыми. Основная команда – 10 специалистов, остальные – аутсорс и парт-тайм.

— Что еще планируете в этом году запустить?

— Развиваем функцию безопасного вождения – особенно для родителей новичков. Добавляем функцию слежения за тем как ребенок, получивший только водительское удостоверение, управляет транспортным средством и отчеты о его управлении. Также работаем над созданием аналога европейских автоклубов, таких как немецкий ADAC. Это будет сервис-хаб – от мониторинга до помощи на дороге. И в Украине все больше женщин-водителей, для которых замена колеса на дороге часто становится настоящим испытанием. По международной статистике больше всего таким сервисом пользуются именно женщины.

— Сервис запустится в этом году?

— Да, уже в разработке. Полноценный запуск – в конце третьего квартала, тестирование – в конце второго.

— Это будет отдельное приложение?

— Нет, все в рамках "ШтрафыЮА".

— Название приложения для таких услуг подходит?

— Постоянно об этом думаем. Возможно, стратегически нужно будет диверсифицировать сервисы, но сейчас новую функцию запустим в существующем приложении.

— А сколько будут стоить услуги в новом сервисе?

— Это будет подписка. Стоимость еще в процессе определения, но стараемся сделать ее максимально доступной.