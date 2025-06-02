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Автофиксация в Украине: 340 камер контролируют дороги в 18 областях

Камеры автофиксации
340 приборов контролируют дороги в Украине

За пять лет работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине установлено 340 камер, работающих в настоящее время в 27 городах и 18 областях.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, за пять лет правоохранители вынесли более 14,5 миллионов постановлений по поводу нарушителей скоростного режима и тех, кто игнорировал правила проезда полосой общественного транспорта.

"Скорость и дальше остается одной из самых распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями. В 2024 году полицейские зафиксировали 10 163 таких ДТП, в которых погибли 1 770 человек, а 12 624 получили телесные повреждения разной степени", — подчеркнул он.

Белошицкий добавил, что система автоматической фиксации нарушений является важным шагом для Украины на пути к реализации принципов Vision Zero.

Напомним, за три квартала 2024 года камерами автофиксации было обнаружено более 3,2 млн нарушений ПДД. Этот показатель в 1,7 раза превышает прошлогодний за аналогичный период и является рекордом за последние 5 лет.

Автор:
Татьяна Бессараб